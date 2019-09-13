Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz.

13.09.2019 17:35
Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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