Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı

13.09.2019 17:35

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende sektörü olarak Merkez Bankasının faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz." dedi.