Perakendeciler vergi, stopaj kolaylığı ve kira indirimi istiyor
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Perakendeciler vergi, stopaj kolaylığı ve kira indirimi istiyor

21.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:10
Perakendeciler vergi, stopaj kolaylığı ve kira indirimi istiyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "AVM'lerde gerekirse bazı kategoriler için sözleşmelerdeki oran yükseltilerek ciro kirasına geçilmesini, cadde mağazalarında ise önümüzdeki nisan ayı sonuna kadar en az yüzde 50 kira indirimi istiyoruz.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "AVM'lerde gerekirse bazı kategoriler için sözleşmelerdeki oran yükseltilerek ciro kirasına geçilmesini, cadde mağazalarında ise önümüzdeki nisan ayı sonuna kadar en az yüzde 50 kira indirimi istiyoruz. Aynı dönem için devletimizden kiralamalarda KDV ve stopaj oranlarını sıfırlanmasını bekliyoruz. Bu süreçte sorumluluk üstlenen mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin de vergi muafiyetleri ile giderilmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

BMD'den yapılan açıklamaya göre, dünyada yaklaşık 1,4 milyon kişinin hayatına mal olan salgının Türkiye'yi de vuran ikinci dalgasını kontrol altına almak için öngörülen kısıtlamaların devreye girmesiyle birlikte perakendede yeni ve çok daha zorlu bir dönem başladı.

Türkiye'nin önde gelen markalarını çatısı altında buluşturan BMD, sektörün ikinci dalgayı en az hasarla atlatabilmesi için üç maddelik öneri paketi hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün birinci dalgada "yedek akçeyi" tükettiğini belirtti.

Sektörün daha ilkinin hasarını telafi edemeden ikinci dalga ile karşı karşıya kaldığını aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Perakende sektörü ve esnaf, açığı nasıl kapatacağını düşünürken yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere insanlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik kısıtlamaları elbette destekliyoruz. Ne yazık ki bu kısıtlamaların perakende ticarete olumsuz yansımaları olacak. Biz her zaman olduğu gibi sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için adil ticaret ilkesi çerçevesinde tüm paydaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Öncel, bu ilkeden hareketle bir öneri paketi hazırladıklarını aktararak, 3 maddeden oluşan önerilerini şöyle ifade etti:

"AVM'lerde gerekirse bazı kategoriler için sözleşmelerdeki oran yükseltilerek ciro kirasına geçilmesini, cadde mağazalarında ise önümüzdeki nisan ayı sonuna kadar en az yüzde 50 kira indirimi istiyoruz. Aynı dönem için devletimizden kiralamalarda KDV ve stopaj oranlarını sıfırlanmasını bekliyoruz. Bu süreçte sorumluluk üstlenen mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin de vergi muafiyetleri ile giderilmesini öneriyoruz."

Perakendeciler ödenemeyen çekler için düzenleme bekliyor

Öncel, salgının ilk döneminde en büyük darbeyi restoran, lokanta ve kafe gibi işyerlerinin aldığını belirterek, hasarın ikinci dalgada daha da büyümesinden endişe duyduklarını aktardı.

Başta yeme içme sektöründekiler olmak üzere üyelerinin vadesi yaklaşan çeklerini nasıl ödeyeceklerini düşündüğünü ifade eden Öncel, "Bu konuda bir düzenlemenin piyasaları önemli ölçüde rahatlatacağına inanıyoruz. Ayrıca sigorta prim borcu faizleri perakendeci ve esnaf için ek bir yük oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konuda bir düzenleme ile sektöre nefes aldıracağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Öncel, insanlar için aynı zamanda dinlenme ve sosyalleşme alanı olan restoran, lokanta ve kafelerin kapanmasının perakendenin tümünde ciroları olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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