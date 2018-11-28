Perakendeciler Bizi Platform Olarak Kullansın"

Perakende Günleri'nde yer alan ECE Türkiye'nin Genel Müdürü Nuri Şapkacı, "Uzun yatırımcı olarak Türkiye'nin dinamiklerine tamamen güveniyoruz. Perakendecilerin bizi bir platform olarak kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Perakende Günleri 2018 başladı. Yatırım ve hizmet şirketi ECE Türkiye, Perakende Günleri'nde yatırımcılarla bir araya geliyor. Yabancı yatırımcı olarak yaklaşık 18 yıldır Türkiye'de bulunduklarını ve uzun dönemli yatırımcı olarak devam edeceklerini söyleyen Ece Türkiye Genel Müdürü Nuri Şapkacı, "Türkiye bakış açımız pozitif. Zaman zaman tabi ki Türkiye'de ekonomik dalgalanmalar oluyor. Uzun yatırımcı olarak Türkiye'nin dinamiklerine tamamen güveniyoruz; çok genç bir nüfusu, büyüyen bir ekonomisi var. Ekonomi tarafında zaman zaman sıkıntılar olsa da bu her ülkede olabilecek şeyler. Yatırımlarımız, uzun dönemli bir bakış açısıyla önümüzdeki dönemde yavaşlamış olsa da devam edecektir" dedi.

Perakende sektöründe şuan bazı sıkıntılar olduğunu özellikle perakendeciler üzerinde kar marjları anlamında ciddi düşüklükler meydana geldiğini ifade eden Şapkacı, "Zorlanmalar oluyor, yatırımcılar olarak perakendecilerimize elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki 2019'un sonundan itibaren daha da pozitif bir hal alacak" şeklinde konuştu.

"Bizi bir platform olarak kullanmalarını istiyoruz"

Perakendecilerle farklı iş birlikleri olduğunu ifade eden Şapkacı, "Bizi bir platform olarak kullanmalarını istiyoruz. Biz Ece Türkiye olarak yaklaşık 50 yıllık bir şirketiz. Avrupa çağında 200 tane AVM'miz var. Bu dönemde onların risklerini minimize etmek, risklerini dağıtmak anlamında farklı perakendecilerimizle konuşarak; onların yurt dışında yer açması, mağaza açması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da destek verdiğimiz perakendeciler var. Özellikle Almanya, Polonya, Macaristan, Katar'da farklı AVM'lerimiz de anlaşma yaptığımız çok önemli perakendecilerimiz var. Onların da büyümesine destek vereceğiz" dedi. - İSTANBUL