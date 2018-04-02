Perakendeci Walmart'ın Sigortacı Humana'yı Alacağı Netleşti

– ABD'li perakende devi Walmart'ın sağlık sigortası sektöründe faaliyet gösteren Humana'yı satın alacağı teyit edildi.

CNBC'de yer alan habere göre iki şirket arasında satış için ön görüşmeler başladı ve müzakerelerde odak notası yeni ortaklıklar olacak.

Online ticaret devi Amazon'un çalışanlarına daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için sigorta sektörüyle ortaklık yapmasının ve sağlık sektörü için yıkıcı bir şekilde ilaç satışına başlamasının ardından ABD'nin en önemli perakende şirketi Walmart da Humana'yı almak için görüşmelere başlamıştı. - İstanbul