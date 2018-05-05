Perakende Sektöründe En Büyük Sorun Kuralsızlık"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende sektörünü düzenleyen yasa çıktı ama uygulamadaki en büyük sorun kuralsızlık. Gelişmiş ülkelerdeki durumu belki bir çoğunuz gördünüz. Şehrin gelişmesi istenen yerlere iş yeri açılır." dedi.

Palandöken, Grant Moni'de düzenlenen Kastamonu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) seçimleri öncesinde yaptığı konuşmada, Kastamonu'ya her geldiğinde daha gelişmiş bir şehirle karşılaştığını söyledi.

Türkiye'nin önemli sıkıntılar yaşadığını belirten Palandöken, "Ülkemiz önemli sıkıntılar aştı. 15 Temmuz'da kahramanca dükkanının önündeki kasaları koyan, arabalarıyla barikatlar kuran Kastamonulular Türkiye çapında ün saldı. Sizler milletimizin birlik bütünlüğüne zarar verecek her şeyin karşısında durursunuz." diye konuştu.

Ülkenin seçime gittiğini hatırlatan Palandöken, "Ticaret tabii ki önemli ama bir memlekette huzur olmazsa ticaretin olması mümkün değil. Belediyeye konteynerle artıklarını bırakıp vergisini bile gelişmiş kentlere bırakan ama burada ticaret yapan insanları gördükçe esnafın zanaatkarın durumunun iyi olduğunu söylemem mümkün değil." ifadesini kullandı.

Perakende sektörüyle ilgili yasal düzenleme yapıldığını dile getiren Palandöken, "Perakende sektörünü düzenleyen yasa çıktı ama uygulamadaki en büyük sorun kuralsızlık. Gelişmiş ülkelerdeki durumu belki bir çoğunuz gördünüz. Şehrin gelişmesi istenen yerlere iş yeri açılır ama maalesef bizde trafiğin sıkıştığı, sizin iş yaptığınız yerlere dükkan açarak ticaretinize mani olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." diye konuştu.

Kentte büyük istihdam sağlayan az sayıda fabrika bulunduğuna işaret eden Palandöken, bu nedenle inanç turizmine önem verilmesi gerektiğini, farkındalık oluşturulması açısından Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kültür Başkenti olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Palandöken, Kastamonu'nun yöresel ürünleriyle tanındığına dikkati çekerek, "Kastamonu sarımsağın başkenti. Çekme helvası, kuyu kebabı, organik tarhanası, pirinci ve bulguruyla her şeyin iyisi burada. Pastırmasını söylemiyorum, Kayseri kızıyor. Tabii sizin pastırmanız çok farklı." dedi.