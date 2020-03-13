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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9.6 yükseldi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 yükseldi.

13.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:26
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9.6 yükseldi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre,  aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ocak'ta Aralık'a göre yüzde 0.8 azalırken aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.8 azaldı, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.0 arttı.TÜİK verilerine göre Ocak'ta cari fiyatlarla perakende ciro geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20.6 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18.9 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro Aralık'a göre yüzde 0.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.0 azaldı.TÜİK perakende satış hacmi endeksi verilerinde yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)

 


Kaynak: DHA

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