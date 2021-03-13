Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2,0 arttı
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2,0 arttı

13.03.2021 00:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:04
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2,0 arttı

Perakende satış hacmi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttı.

Perakende satış hacmi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,3 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 16,7 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 29,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 azaldı.

Perakende ciro aylık yüzde 1,7 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,0 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,8 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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