Perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 17,4 arttı
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Perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 17,4 arttı

Perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 17,4 arttı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 artış kaydetti.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda yıllık bazda yüzde 17,4 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre ise yüzde 14,4 yükseliş gösterdi. Gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 artarken gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 25,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 40,3 yükseliş kaydetti.

Perakende ciro haziranda bir önceki aya göre yüzde 18,6 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31, otomotiv yakıtı satışları yüzde 16,1 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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Perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 17,4 arttı - Haberler Ekonomi
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