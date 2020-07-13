Perakende satış hacmi yıllık yüzde 16.7 azaldı Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 3.8 artarken, yıllık bazda yüzde 16.7 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 3.8 artarken, yıllık bazda yüzde 16.7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yıllık bazda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 22.6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.0 arttı.

Buna karşılık, perakende satış hacmi Mayıs'ta aylık bazda, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17.3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.3 azaldı.Böylece, cari fiyatlarla perakende ciro Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 11.6 azaldı. Bu dönemde, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 34.9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13.3 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro Mayıs'ta aylık bazda da, yüzde 4.7 arttı. Aynı dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18.4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8.4 azaldı.

Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

Kaynak: DHA