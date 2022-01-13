Perakende satış hacmi Kasım ayında yıllık yüzde 16,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, perakende satış hacmi yıllık yüzde 16,3 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,0 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,3 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,2 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 45,5 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 35,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 46,9 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 6,1 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,7 arttı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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