Perakende satış hacmi ve ciroda artış sürüyor
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında yıllık bazda yüzde 5,9, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.
16.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:27
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında yıllık bazda yüzde 5,9, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti. Aynı dönemde ciro hacmindeki artış yıllık bazda yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com