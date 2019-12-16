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Perakende satış hacmi ve ciroda artış sürüyor

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında yıllık bazda yüzde 5,9, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

16.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:27
Perakende satış hacmi ve ciroda artış sürüyor

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında yıllık bazda yüzde 5,9, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti. Aynı dönemde ciro hacmindeki artış yıllık bazda yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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