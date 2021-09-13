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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,3 arttı

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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,3 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,1 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 32,7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende Ciro 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 37,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31,4 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 1,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,5 arttı. (Burak Ersoy/İHA)

(İHA)

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