Perakende satış hacmi şubatta yüzde 10,6 arttı Perakende satış hacmi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 10,6 arttı.

Perakende satış hacmi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 10,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şunat dönemi perakende satış endeksleri açıklandı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,4 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 21,8 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 2,2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA