Perakende satış hacmi yıllık yüzde 4,6 arttı
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 4,6 arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 4,6 arttı

Perakende satış hacmi, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.

Perakende satış hacmi, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,4 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 21,0 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 22,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,9 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 arttı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:20:59. #1.15#
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