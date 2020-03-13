Perakende satış hacmi ocakta yüzde 9,6 arttı Perakende satış hacmi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 9,6 arttı.

Perakende satış hacmi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 9,6 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.



Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,8 azaldı



Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 azalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,0 arttı.



Perakende ciro yıllık yüzde 20,6 arttı



Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,9 arttı.



Perakende ciro aylık yüzde 0,2 arttı



Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,0 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA