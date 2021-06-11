Perakende satış hacmi nisanda arttı
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Perakende satış hacmi nisanda arttı

Perakende satış hacmi nisanda arttı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 artış kaydetti.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 41,7 yükseldi. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 74,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 38,5, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 102,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 78,6, gıda içecek ve tütün satışları yüzde 28,2 yükseldi.

Perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,4 azaldı. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,7 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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