Perakende satış hacmi yıllık yüzde 27,0 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 27,0 arttı

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 27,0 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Perakende satış hacmi, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 arttı.

Perakende satış hacmi, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 39,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,5 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 6,1 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,2 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 49,2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 62,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 60,2 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,7 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,1 azaldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Petek Dinçöz İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 27,0 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.07.2021 10:38:07. #1.13#

title