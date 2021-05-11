Perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,2 arttı
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,2 arttı

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,2 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Perakende satış hacmi, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı.

Perakende satış hacmi, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 5,1 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 38,9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 60,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 29,6 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 5,7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,0 arttı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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