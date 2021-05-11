Perakende satış hacmi Mart'ta aylık yüzde 5.1 arttı
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Perakende satış hacmi Mart'ta aylık yüzde 5.1 arttı

Perakende satış hacmi Mart'ta aylık yüzde 5.1 arttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Perakende satış hacmi Mart'ta aylık bazda yüzde 5.1 ve yıllık bazda yüzde 19.2 arttı.

Perakende satış hacmi Mart'ta aylık bazda yüzde 5.1 ve yıllık bazda yüzde 19.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sabit fiyatlarla Mart'ta aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.1 arttı.

Sabit fiyatlarla Mart'ta yıllık bazda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36.9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12.1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.8 azaldı.Cari fiyatlarla perakende ciro Mart'ta aylık bazda yüzde 5.7 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8.1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.0 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro Mart'ta yıllık bazda yüzde 38,9 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 60, otomotiv yakıtı satışları yüzde 29.6 arttı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)

 


Perakende satış hacmi Mart'ta aylık yüzde 5.1 arttı
Perakende satış hacmi Mart'ta aylık yüzde 5.1 arttı
Perakende satış hacmi Mart'ta aylık yüzde 5.1 arttı
Perakende satış hacmi Mart'ta aylık yüzde 5.1 arttı
Perakende satış hacmi Mart'ta aylık yüzde 5.1 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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