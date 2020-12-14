Perakende satış hacmi aylık yüzde 4,2 arttı
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Perakende satış hacmi aylık yüzde 4,2 arttı

14.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:26
Perakende satış hacmi aylık yüzde 4,2 arttı

Perakende satış hacmi 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.

Perakende satış hacmi 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,5 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 4,2 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 24,3 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,0 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,1 arttı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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