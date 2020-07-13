Perakende satış hacmi aylık yüzde 3,8 arttı Perakende satış hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı.

Perakende satış hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Perakende Satış Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 22,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 3,8 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 11,6 azaldı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 34,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,3 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 4,7 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,4 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA