Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı

PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARALIK AYINDA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 0,6 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 4,2 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,8 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 15,9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 2,7 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 arttı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı