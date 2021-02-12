Perakende satış hacmi 2020 yılında yüzde 0.6 arttı
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Perakende satış hacmi 2020 yılında yüzde 0.6 arttı

12.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:01
Perakende satış hacmi 2020 yılında yüzde 0.6 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8.8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.1 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık'ta aylık bazda yüzde 4.2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.8 azaldı.Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14.1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.7 arttı.Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7 arttı. (Grafik)

 


Perakende satış hacmi 2020 yılında yüzde 0.6 arttı
Perakende satış hacmi 2020 yılında yüzde 0.6 arttı
Perakende satış hacmi 2020 yılında yüzde 0.6 arttı
Perakende satış hacmi 2020 yılında yüzde 0.6 arttı
Perakende satış hacmi 2020 yılında yüzde 0.6 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 12:06:18. #1.15#
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