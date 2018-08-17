Perakende Satış Endeksleri Açıklandı

Perakende satış hacmi 2018 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 azaldı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) ise aynı seviyede kaldı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 24,3 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 arttı. - İSTANBUL