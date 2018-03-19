Perakende Satış Endeksi Aylık Yüzde 1.2, Yıllık Yüzde 10.7 Arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ocak ayında aylık yüzde 1.2, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi yüzde 10.7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre, aylık bazda gıda içecek ve tütün satışları yüzde 9.5, otomotiv yakıtı dışındaki gıda dışı satışlar yüzde 12.6, otomotiv yakıtı satışları ise 7.6 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde;

elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 4.8,

tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1.0 ve

tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0.3 düşerken,

posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3.1 ve

bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları 2.7 arttı.

TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.5, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar ise yüzde 2.0 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde;

bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2.7 ve

posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3.1 düştü,

tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1.0,

tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0.3, artarken,

elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 4.8 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.6, otomotiv yakıtı dışındaki gıda dışı satışlar yüzde 26.1, otomotiv yakıtı satışları ise 19.6 arttı. (Grafik) - İstanbul