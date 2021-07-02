Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları düzenlendi
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Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları düzenlendi

Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları düzenlendi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, taşıt, mobilya, elektrikli eşya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü.

Ticaret Bakanlığı, taşıt, mobilya, elektrikli eşya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü.

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.

Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.

???????Taksitlendirme süresi, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonunda 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyada 4 ay, tablet bilgisayarda 6 ay, fiyatı 5 bin liranın altındaki televizyonlarda 9 ay, 5 bin lira ve bu tutarın üzerindeki televizyon satışlarında 4 ay olacak.

Bu süre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşyalarda 9 ay, mobilyada 9 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise 18 ay olarak uygulanacak.

Taşıt değerlerine göre taksitlendirme süresi

Taksitlendirme süresi nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 36 ayı, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 24 ayı ve 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 12 ayı geçemeyecek.

Nihai fatura değeri 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 3 ayı geçemeyecek. Diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da dün söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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