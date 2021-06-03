Perakende güveni, geçen aya ve geçen yıla göre azaldı
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Perakende güveni, geçen aya ve geçen yıla göre azaldı

Perakende güveni, geçen aya ve geçen yıla göre azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TEPAV Perakende Güven Endeksi, Mayıs 2021'de bir önceki aya göre 3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan azaldı.

TEPAV Perakende Güven Endeksi, Mayıs 2021'de bir önceki aya göre 3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan azaldı.

TEPAV Perakende Güven Endeksinin 137. sayısı yayımlandı. Buna göre, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen tam kapanma tedbirlerinin ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle TEPE, Mayıs 2021'de bir önceki aya göre 3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan azaldı. 'Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri' sektörü Mayıs ayında perakende güveni artan tek sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Mayıs ayı perakende güveninde en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

Perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla azaldı

TEPE değerinin azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentileri göstergelerindeki kötüleşme ve mevcut stok düzeyindeki yükseliş etkili olduğu belirtildi.

Perakendecilerin satış beklentisi azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mayıs 2021'de -9,5 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan azaldı.

Mayıs 2021'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 32,2'si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 34,6'sı işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 33,1 oldu.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen aya ve geçen yıla kıyasla iyileşti

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumuna yönelik değerlendirmeler, Mayıs 2021'de -39,5 puan değerini alarak Nisan 2021'e göre 2,1 puan, Mayıs 2020'ye göre ise 0,3 puan arttı.

Mayıs 2021'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 18,6'sı geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 58,1 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 23,2 oldu.

Perakende güveni en çok Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde arttı

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Mayıs 2021'de, geçen yılın aynı dönemine göre Kuzeydoğu Anadolu, Batı Marmara, Güneydoğu Anadolu, Ege, Batı Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde arttı; Karadeniz, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Ortadoğu Anadolu bölgeleri ve İstanbul'da ise azaldı. En fazla azalış -9,5 puan ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı.

AB'de perakende güveni geçen yıla ve geçen aya göre arttı

AB-27 Perakende Güven Endeksi, Mayıs 2021'de 1,4 puan değerini aldı. AB-27'de perakende güveni bir önceki aya göre 2,8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 29,7 puan arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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