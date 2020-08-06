Perakende güven endeksi Temmuz ayında toparlandı
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Perakende güven endeksi Temmuz ayında toparlandı

TEPAV Perakende Güven Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 5,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 3,0 puan arttı.

Perakende güven endeksi Temmuz ayında toparlandı
06.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:56

TEPAV Perakende Güven Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 5,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 3,0 puan arttı.

TEPAV Perakende Güven Endeksinin 127'nci sayısı yayımlandı. TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Temmuz 2020'de bir önceki aya göre 5,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 3,0 puan arttı. Perakende güveninin artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu. "Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar" sektörü, temmuz ayında da perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergiledi. TEPE değerinin geçen aya ve geçen yıla göre artışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu.

PERAKENDECİLERİN SATIŞ BEKLENTİSİ ARTTI

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Temmuz 2020'de -9,2 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 3,5 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 14,4 puan arttı.

Temmuz 2020'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 29,5'i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 41,3'ü işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 29,1 oldu.

İŞLERİN DURUMU GEÇEN AYA VE GEÇEN YILA KIYASLA ARTTI

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Temmuz 2020'de -39,2 puan değerini alarak, Haziran 2020'ye göre 16,3 puan, Temmuz 2019'a göre ise 6,2 puan arttı.

Temmuz 2020'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 17,9'u geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 57,1 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 25,0 oldu.

PERAKENDE GÜVENİ EN ÇOK 'ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ, RADYO VE TELEVİZYONLAR' SEKTÖRÜNDE ARTTI

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Temmuz 2020'de, geçen yılın aynı dönemine göre 'elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar', 'mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri', 'birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar' ve 'diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)' sektörlerinde artış, 'tekstil, hazır giyim ve ayakkabı', 'yiyecek, içecek ve tütün ürünleri' ve 'motorlu taşıtlar' sektörlerinde azalış görüldü. 'Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar', 'mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri', 'birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar' ve 'diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)' sektörleri ortalama değişimin üzerinde değer alırken, "tekstil, hazır giyim ve ayakkabı", "yiyecek, içecek ve tütün ürünleri" ve "motorlu taşıtlar" sektörleri ortalama değişimin altında değer aldı. Perakende güveni en fazla "motorlu taşıtlar" sektöründe azaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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