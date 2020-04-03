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Avrupa Birliği, Ekonomi

Perakende güven endeksi, covid-19 etkisiyle sert düştü

TEPAV Perakende Güven Endeksi Mart 2020'de bir önceki aya göre 7,1 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9 puan azaldı.

03.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:23
Perakende güven endeksi, covid-19 etkisiyle sert düştü

TEPAV Perakende Güven Endeksi Mart 2020'de bir önceki aya göre 7,1 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9 puan azaldı.

TEPAV Perakende Güven Endeksinin (TEPE) 123. sayısı yayımlandı.TEPE, COVID-19 salgınının etkisiyle Mart 2020'de bir önceki aya göre 7,1 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9 puan azaldı. Perakende güveninin azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili oldu.

'Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar' sektörü, mart ayında perakende güveni artan tek sektör oldu. Bu artışta yaklaşık 25 milyon öğrenciyi kapsayan uzaktan eğitime geçişin etkili olduğu düşünülmektedir. AB-27 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi'nden daha kötü performans sergiledi.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı

Mart ayında -21,4 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 9 puan, geçen aya göre 7,1 puan azaldı. TEPE değerinin geçen yıla ve geçen aya göre azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki azalış etkili oldu.

Perakendecilerin satış beklentisi geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mart 2020'de -21,8 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 13,4 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 puan azaldı.

Mart 2020'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 26,3'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 36,2'si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 37,6 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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