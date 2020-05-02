Perakende güven endeksi, covid-19 etkisiyle düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Perakende güven endeksi, covid-19 etkisiyle düştü

Perakende güven endeksi, covid-19 etkisiyle düştü
02.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:30

TEPAV Perakende Güven Endeksi Nisan 2020'de bir önceki aya göre 3,9 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9,6 puan azaldı.

TEPAV Perakende Güven Endeksi Nisan 2020'de bir önceki aya göre 3,9 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9,6 puan azaldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksinin (TEPE) 124. sayısı yayımlandı. TEPE, COVID-19 salgınının etkisiyle Nisan 2020'de bir önceki aya göre 3,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9,6 puan azaldı. Perakende güveninin azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili oldu. "Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" sektörü, nisan ayında perakende güveni en fazla azalan sektör oldu. Türkiye'de Avrupa ülkelerine kıyasla salgının daha geç yayılmasından dolayı perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergilemiş görünüyor.

TEPE anketi kapsamında perakendecilerin yüzde 22'si Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı faaliyetlerine tamamen ara verdiğini, yüzde 50'si çalışan sayısını ya da çalışma saatlerini düşürdüklerini belirtti. Faaliyetlerine Koronavirüs öncesinde olduğu gibi devam edenlerin oranı ise yüzde 28 oldu. Katılımcıların yüzde 24'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 58'i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 18 oldu.

PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILA VE GEÇEN AYA KIYASLA AZALDI

Nisan ayında -25,7 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 9,6 puan, geçen aya göre 3,9 puan azaldı. TEPE değerinin geçen yıla ve geçen aya göre azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki azalış etkili oldu.

Perakendecilerin satış beklentisi geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Nisan 2020'de -27,1 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 6,3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 20,8 puan azaldı. Nisan 2020'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 24,5'i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 58'i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 17,5 oldu.

İŞLERİN DURUMU GEÇEN YILA VE GEÇEN AYA KIYASLA AZALDI

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Nisan 2020'de -63,5 puan değerini alarak, Mart 2020'ye göre 19,1 puan, Nisan 2019'a göre 27,2 puan azaldı. Nisan 2020'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 13,1'i geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 76,6 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 10,3 oldu.

Perakende güveni en çok 'mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri' sektöründe azaldı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Nisan 2020'de, geçen yılın aynı dönemine göre tüm sektörlerde azalış görüldü. "Birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar" sektörü ortalama değişimin üzerinde değer alırken, "motorlu taşıtlar", "diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)", "yiyecek, içecek ve tütün ürünleri", "tekstil, hazır giyim ve ayakkabı", "elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar" ve "mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" sektörleri ortalama değişimin altında değer aldı. Perakende güveni en fazla "mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" sektöründe azaldı.

PERAKENDECİLERİN SATIŞ BEKLENTİSİNDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Nisan 2020'de, "geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu", "önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve satış fiyatı beklentisi" ve "işlerin geçen yıla göre durumu" göstergeleri hem Nisan 2019'a göre hem de Mart 2020'ye göre azalırken, "gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi" göstergesi arttı. "Önümüzdeki 3 ayda istihdam beklentisi" göstergesi ise Mart 2020'ye göre artış, Nisan 2019'a kıyasla azalış gösterdi.

AB'DE PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILA VE GEÇEN AYA KIYASLA AZALDI

AB-27 Perakende Güven Endeksi, Nisan 2020'de -27,7 puan değerini aldı. AB-27'de perakende güveni bir önceki aya göre 21,3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 28,0 puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-27 ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergiledi.

Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre değişimde AB-27 ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergiledi

27 AB üyesi ülke ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Yunanistan, nisan ayında geçen yıla göre artış gösteren tek ülke oldu. Perakende güveni geçen yıla göre en az azalan ülke Türkiye oldu. Türkiye'yi Çek Cumhuriyeti ve Fransa takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Estonya, Hırvatistan ve İrlanda oldu. Bir önceki aya göre en fazla azalış da Hırvatistan'da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Nisan 2019'a göre azalış Euro Bölgesi'nde 27,2; AB-27'de 28,0 oldu. Mart 2020'ye göre değişim incelendiğinde ise Türkiye'nin, AB-27 ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergilediği görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak Haberler
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Bülent Ersoy Nur Yerlitaş
Spor Neymar Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Ramazan Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Perakende güven endeksi, covid-19 etkisiyle düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 12:05:37. #1.15#
title