04.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:44

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Enflasyon tek hanede kalırsa 2020'de modern perakende yüzde 10 büyüme getirir. Türkiye'deki gelişmeye paralel, 2020'den beklentimiz çok olumlu." dedi.

Perakende Günleri 2019 bugün İstanbul'da kapılarını açtı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özpamukçu, sektörün üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 5'lik reel büyüme yaşadığını dile getirdi.

Bunu yüzde 6 ile gıda sektörünün sürüklediğini belirten Özpamukçu, modern perakendenin ülke ekonomisinin üzerinde bir büyümeyle ekonomiyi destekliğine işaret etti.

Özpamukçu, büyümenin içindeki en önemli unsurlardan birinin çalışan sayısındaki artış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada modern perakende yine gıdanın liderliğinde reel yüzde 4'lük istihdam büyümesi yarattı. Metrekare değişimine baktığımızda gıdada yüzde 7'lik büyüme oldu, gıda dışında büyüme olmadı. Reel yüzde 5'lik büyümenin metrekare büyümesinden geldiğini gördük. Gıdada birebir büyüme olmadı, metrekarede yaşanan büyümeden istifade ettik.

Alışverişlerin derinlerine baktığımızda, gıda da bile temel gıdaya yöneldiğini, çeşitliliğin azaldığını görüyoruz. 2019'a çok keyifli bir yıl diyemeyeceğiz ama dördüncü çeyrek çok daha iyi gelişmeler bekliyoruz. Ekim itibarıyla rakamlar çok daha keyifli gelmeye başladı. 2020'ye bakarken bunlar bize umut veriyor."

Modern perakendenin payında yaşanan değişime ilişkin bilgi veren Özpamukçu, 2018 yılında 1,2 trilyon TL'lik toplam hacmin yaklaşık 350 milyar TL'sini modern perakendenin oluşturarak yüzde 33'ler seviyesinde pay sahibi olduğunu anımsattı.

Özpamukçu, "Bu sene kapanış itibarıyla bu payın bir parça artmasını bekliyoruz. Gıdada modern perakendenin payı hala yüzde 29. Türkiye'de bu alanda hala gelişme sağlanması gerek." dedi.

"Marka çeşitliliği Türkiye için çok önemli"

Özpamukçu, marka çeşitliliğinin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getirerek, bu alanın desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Perakendenin, dünyada yaşanan değişimde en fazla etkilenen ve anormal hızda değişen bir sektör olduğunu bildiren Özpamukçu, "Değişimde çevre bilinci çok daha kritik rol almaya başlayacak. Çevreci olamayan şirketler, müşteri tarafından tamamen reddediliyor olacak. Dijitalleşmenin yanında çevre faktörünü ifade etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

2020 öngörülerinden bahseden Özpamukçu, şu bilgileri verdi:

"Modern perakende üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 5'lik bir büyümeyi ortaya koydu, muhtemelen yılı da yüzde 6 ve 7'lere doğru kapatma potansiyelini taşıyor. Gelecek yıla baktığımızda Türkiye'de yüzde 3'ler mertebesinde büyüme bekleniyor. Enflasyon tek hanede kalırsa 2020'de modern perakende yüzde 10 büyüme getirir. Türkiye'deki gelişmeye paralel, 2020'den beklentimizin çok olumlu olduğunu söylemek isterim."

"2020 için pozitifim, sektör de öyle"

Sektörün yatırımlara devam edebildiğinin altını çizen Özpamukçu, ertelenen taleplerin geri gelmesi ile ilgili tüketicinin ufak ufak harcama trendine geçtiğini bildirdi.

Özpamukçu, "Bu sene ilk müşteri sayılarında gözle görülür artışlar görmeye başladık. AVM tarafında hala o kadar keyifli değil ama perakendeciler bazında baktığımızda müşteri sayılarında artışlar yaratılabiliyor. 2020 için pozitifim, sektör de öyle, beklentimiz daha da olumluya gitmesi yönünde." dedi.

"E-ticaret bizi tehdit eder duruma geldi"

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, şu an Türkiye'de 433-434 tane işleyen AVM bulunduğunu bildirerek, 2023'e kadar şu an ki yatırımlarla bu sayısının 470'e çıkmasını beklediklerini söyledi.

Bundan sonra da AVM yatırımlarının çok fazla olmayacağı öngörüsünü paylaşan Altaş, hem e-ticaret hem de mevcut AVM doygunluğundan dolayı yeni yatırım beklemediklerinin altını çizdi.

Altaş, mevcut AVM'lerin sürdürülebilirliğinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut AVM'lerde fonksiyon değişikliği yapılmadığı sürece büyük sorunlarımız oluyor. Bu değişiklerde, AVM'lerin sadece alışveriş merkezi olmaması yönünde önemli adımlar atmalıyız. Bir çok AVM'de fonksiyon değişikliği başladı, bunu Anadolu'ya yaymamız lazım. Bunun yanında e-ticaret bizi tehdit eder duruma geldi ama orada iş birliği yaparak, lehimize döndürebiliriz. Örneğin; lokal-sanal AVM projeleri ile bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyor, lokal-sanal AVM projesini çalışıyoruz."

Yasal mevzuatla ilgili yürüttükleri çalışmalara işaret eden Altaş, eski kira kanunu kapsamında sözleşme maddelerinin eskidiğini ve modern hayata uymadığını, Borçlar Kanunu'nda yeni ayrım yapılarak Ticari olan olmayan gayrimenkul ayrımı yapılması gerektiğini aktardı.

Altaş, "İşletme giderleri üzerinde de son derece yoğun bir çalışma içindeyiz, bir noktaya kadar geldik." dedi.

Kaynak: AA