Perakende Güneşi Ödülleri sahiplerini buldu

05.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:03

En başarılı müşteri deneyimi ödülü Tadında Anadolu'yaTAV iştiraki olan BTA'nın sevilen markası Tadında Anadolu, Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini misafirlerine sunarken sadece yemeği değil, kültürü de tanıttığı için bu ödüle layık görüldü. 5 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, ödülü Tadında Anadolu adına BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir aldı.

Sektörün en prestijli ödüllerinden biri olan Perakende Güneşi Ödülleri, perakendenin gelişimine başarılı ve özgün çalışmalarıyla katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu sene emeğiyle, yüreğiyle, başarısıyla sektörü aydınlatan başarılı temsilciler 19'uncu kez ödülleriyle buluştu. TAV iştiraki olan BTA'nın sevilen markası Tadında Anadolu da, Perakende Güneşi Ödülleri'nin "En Başarılı Müşteri Deneyimi Ödülü" kategorisinde ödüle layık görüldü. 5 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende ödülü BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir aldı.

FARKLI KONSEPTLERLE HİZMET VERİLİYOR

Nisan ayında açılan İstanbul Havalimanı'nda en büyük operasyonuyla bulunan Tadında Anadolu, 1.700 metrekareye yayılan alanı ve toplamda 5 şubesinde her gün binlerce kişiye güleryüzüyle hizmet veriyor. Yolu İstanbul Havalimanı'ndan geçen tüm misafirlere Türk yemek kültürünü tanıtan, farklı lezzetleri deneyimleme şansı sunan Tadında Anadolu, birçok ilke de imza atıyor. Havalimanı şubesinde kahvehane, köy meydanı, kahvaltı, döner, sulu yemek, ekmek arası, pide, ocakbaşı, tatlılar ve künefe bölümleri oluşturarak yemek kültürünün farklı öğelerini tanıtan Tadında Anadolu'nun özellikle ocakbaşı konsepti, restorana oldukça özel bir hava katıyor. Lezzetli Türk lokumunun en iyi arkadaşı Türk kahvesi ve künefe, misafirlerin önünde kavrulurken servis edilen cag kebabı havalimanında bir ilk oluyor.

"SADECE YEMEKLERİ DEĞİL KÜLTÜRÜ DE YANSITIYORUZ"

Misafirlerinin yüzlerindeki gülümsemenin öncelikleri olduğunun altını çizen BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir, "Nesillerdir, farklı coğrafyalardan, etnik gruplardan, iklimlerden, bolluktan ve yokluktan etkilenip, günümüze kadar gelen Anadolu mutfak kültürümüzü, elimizden geldiği kadar bir araya getirerek zenginliğimizi ortaya çıkaralım istedik. Bunu yaparken, yörelerin meşhur lezzetlerini, yiyecek ve içecek kooperatiflerini, kadın girişimcileri, alın terini, kaybolmaya ramak kalmış değerleri sahiplenip, sergileyerek, farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bir BTA markası olan Tadında Anadolu olarak, Anadolu mutfağı için 'milli hafıza' rolünü üstlenerek unutulmak üzere olan enfes tarifleri, özenle hazırlayarak misafirlerimize sunuyor, sadece tarifi ve yemeği değil, o bölgenin kültürünü de yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler