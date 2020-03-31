Perakende giyim kendi OHAL'ini uygulamaya koydu
Koronavirüs salgını nedeni ile AVM ve caddelerdeki binlerce mağazasını kapatan perakendeciler, şimdi de e-ticaret satışlarını durduruyor.
31.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 05:07
Koronavirüs salgını nedeni ile AVM ve caddelerdeki binlerce mağazasını kapatan perakendeciler, şimdi de e-ticaret satışlarını durduruyor.
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Kaynak: Dunya.com