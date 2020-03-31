Perakende giyim kendi OHAL'ini uygulamaya koydu Koronavirüs salgını nedeni ile AVM ve caddelerdeki binlerce mağazasını kapatan perakendeciler, şimdi de e-ticaret satışlarını durduruyor.

Koronavirüs salgını nedeni ile AVM ve caddelerdeki binlerce mağazasını kapatan perakendeciler, şimdi de e-ticaret satışlarını durduruyor. Kaynak: Dunya.com