Pera Müzesi, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Fotoğraf Sanatını Keşfetmeye Çağırıyor!

20.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:03

4-6, 7-12, 9-12 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik atölyeler öncesinde çocuklar, rehberli turlar eşliğinde sergideki eserleri yaratıcı drama, canlandırma, oyun gibi interaktif yöntemlerle deneyimleyecekler.

Pera Öğrenme, her yıl merakla beklenen yarıyıl atölyeleri programını açıkladı. Pera Müzesi'nin Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl adlı güncel sergisi kapsamında, 21 Ocak - 1 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen atölyeler fotoğraf sanatını odağına alıyor. Program, çocukların fotoğrafın tarihteki serüvenini; manzara, portre, natürmort, siyah-beyaz, moda fotoğrafçılığı, fotoğraf gazeteciliği, mimari fotoğraf gibi türleri inceleyerek öğrenmeleri amacıyla hazırlandı.

Suluboya, kil, polaroid, neon ışıklar ve geri dönüşüm malzemeleri aracılığıyla fotoğraf meraklılarına keşif alanı sunan atölyelerde hem beden çalışmaları yapılıyor, hem de fotoğraf, resim, kolaj, felsefe ve GIF animasyon gibi alanlara odaklanılıyor. Atölye öncesinde çocuklar, sergideki eserleri rehberli turlar eşliğinde, yaratıcı drama, canlandırma, oyun gibi interaktif yöntemlerle deneyimliyor.

4-6 yaş grubu anlık baskı tekniklerini keşfediyor!

Hayal Dünyama Yolculuk: Kâğıt Lambadan Balon atölyesinde çocuklar yolculuk yapmak istedikleri yerleri hafızalarında canlandırarak suluboya ile kâğıt lambalar üzerine kendi yolculuk rotalarını boyuyor. Ardından bu lambalar, renkli kumaş ipler ve geri dönüşüm malzemeleriyle açık hava balonlarına dönüştürülüyor. Hayvanlarla Yolculuk atölyesinde, sergide yer alan hayvanları inceleyen çocuklar daha sonra, kolaj tekniğiyle bu hayvanların serüvenlerini resmediyor ya da onları kil ve geri dönüşüm malzemeleriyle üç boyutlu olarak tasarlıyor. Şipşak Baskı atölyesinde ise minik katılımcılar fotoğrafçılığın resim ve çizim gibi diğer üretim süreçlerinden nasıl farklılaştığını tartışarak çerçeve, görüş açısı, pozlama, ışık deliği ve derinlik gibi anahtar sözcükler hakkında bilgi ediniyorlar.

7-12 yaş grubu fotoğrafik öğeleri hareketle ve sesle deneyimliyor!

Hayalimdeki Yolculuğu Tasarlıyorum atölyesi çocukların yaratıcılıklarını kullanarak kâğıt, karton, kutu gibi etraflarındaki nesnelerden farklı oyuncaklar tasarlamalarına yardımcı oluyor. Canlanan Anılar: Maket Atölyesi'nde ise katılımcılar, fotoğraf makinesi maketi yapmayı öğrendikten sonra anılarındaki güzel bir seyahati resmederek arkadaşlarıyla bu yolculuğun hikayesini paylaşıyor. Fotoğraftan Harekete Giden Yol, çocukların hareket ve ses aracılığıyla yaratıcılıklarını keşfetmesine yardımcı oluyor. Gölge, ışık gibi fotoğrafik öğeleri hareketle deneyimleyen katılımcılar, grup çalışmasıyla strafor topları renklendirerek, kendi mini tuvallerinde kadrajlarını belirleyip desenlerini tasarlıyor. Işığın Yolculuğu: Uzun Pozlama atölyesi ise uzun pozlama fotoğraf tekniği ile renkli izler taşıyan fotoğraflar çekmenin yöntemlerini öğretiyor.

9-12 yaş grubu fotoğraf sanatını tartışıyor

Felsefe Atölyesi: Fotoğraf Sanatı Nedir? başlıklı atölyede, sanatçı Lale Tara'nın Botticelli'nin ünlü eseri "Venüs'ün Doğuşu"ndan etkilendiği çalışmalarından hareketle, Bir Yol Öyküsü sergisindeki fotoğraflar, sanat tarihinin önemli eserleri ile ilişkilendirilerek inceleniyor. Yarıyıl atölyeleri kapsamında 10-12 yaş grubuna özel Geleceğin Fotoğrafları adlı bir fotoğraf atölyesi dahadüzenleniyor. Atölye,genç katılımcıların ışık, renk, pozlama, kontrast vb. değerler hakkında fikir sahibi olmalarını, manipülasyon teknikleri ve kolaj çalışmaları ile yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve kısa bir GIF çalışması ile animasyonun temel seviyesine giriş yapmalarını sağlıyor.

Kaynak: Bültenler