Pera Müzesi'nden Dizi keyfini sinema perdesine taşıyan program

06.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:35

Türkiye, Danimarka, ABD ve İngiltere yapımı 4 farklı diziden oluşan Arkası Şimdi! programı, izleme deneyiminin online platformlar ya da bilgisayar ekranlarıyla sınırlı kaldığı günümüz alışkanlıklarına atıfla izleyicisine, sinema perdesinde aralıksız dizi izleme olanağı sunuyor.

Pera Film, Arkası Şimdi! programı ile ilk kez sinemaseverlere dizilerden oluşan bir seçki sunuyor. Gösterimi 11-28 Aralık tarihleri arasında Pera Müzesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek seçki, günümüzün "İzleme deneyimi, sinema salonlarını terk edip online platformlara, bilgisayar ekranlarına doğru geçiş mi yapıyor?" tartışmasından hareketle izleyiciye sinema perdesinde art arda dizi izleme olanağı sağlıyor. Arkası Şimdi! programında yer alan Türkiye, Danimarka, ABD ve İngiltere yapımı 4 dizi; cinsel kimlik mücadeleleri, olgunlaşma, aşk ve yüzleşme konularına odaklanıyor.

Farklı kültürlerden kimlik, aşk ve yüzleşme üzerine hikâyeler

Genco Erkal, Tilbe Saran, Cem Davran ve Belçim Bilgin gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Türk dizisi 7 YÜZ, kendi içinde başlayıp biten 7 farklı hikâyeden oluşuyor. Her bir bölümünde karakterleri en karanlık taraflarıyla yüzleştiren dizi, aynı zamanda izleyicisini aşk, özgüven, eşitlik, ölüm gibi kavramlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Desiree Akhavan'ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği Biseksüel dizisi ise, tabu addedilen biseksüelliği ve onu sarmalayan önyargıları mizahi ve samimi bir yaklaşımla ele alıyor. İngiltere yapımı Biseksüel, insanların aşk ve sekse yaklaşımına, arzu ettikleri aşk ve seks biçiminin onlara dair neler gösterdiğine içten bir bakış sunuyor.

Yaratıcılarının gerçek yaşam öykülerinden ilham alan Baş Belası, kendi ayakları üzerinde durma, kendine karşı dürüst olma ve yetişkinlikle başa çıkma süreçlerini aktaran bir olgunlaşma öyküsü. Kopenhag'ın kuir topluluğunda genç olmanın ne anlama geldiğini yoğun ve içten bir üslupla ele alan bu Danimarka dizisi, medyada nadiren yer bulan bir gruba ses veriyor. Hollywood'un katı, esprili ve gerçeküstü bir versiyonunu sunan 555 ise, beş kısa filmden oluşan, antoloji tarzında bir mini dizi. En önemli şeyin statü olduğu, rekabetin kıyasıya yaşandığı Tinsel kentinde geçen bu kısa sinematik masalların her bir bölümü, Hollywood cehenneminin farklı bir köşesinde azap çeken karakterler arasındaki, hırsın empatiye baskın geldiği sorunlu ilişkilere odaklanıyor.

Kaynak: Bültenler