Pera Müzesi Film Programları Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann

06.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:53

Retrospektif niteliğindeki program, gerçekliğin peşine düşerken insanı odağına almayı elden bırakmayan usta belgesel yapımcısı ve yönetmen Tomer Heymann'ın aile kavramını sorgulayan altı filmine odaklanıyor.

Pera Film'in sinemaseverlere sunduğu Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann programı, İsrail'in önde gelen belgesel film yapımcısı ve yönetmenlerinden Tomer Heymann'ın retrospektif niteliğindeki altı farklı çalışmasına odaklanıyor. Gösterimi 13-19 Kasım tarihleri arasında Pera Müzesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek seçki, içinde doğup büyüdüğümüz aile kavramını, seçtiğimiz aileleri ve bir aradalıktan doğan duyguları dürüst ve hassas bir yaklaşımla ele alan belgesellerden oluşuyor.

Programda, bir oyunculuk koçunu ve eğittiği "suçlu" çocukları odağına alarak toplumsal cinsiyeti ve birbirini anlayabilmenin gücünü ortaya koymaya çalışan belgesel Bu Beni Biraz Korkutuyor; değişen küresel göç modelleri ile genişleyen aile kavramını İsrail'de yasadışı olarak yaşayan Filipinli trans seks işçilerinin bakış açısıyla işleyen Kağıt Bebekler; Heymann'ın Andreas Merk'le tanışması üzerinden ilerleyen, kökler ve aşk hakkında samimi bir portre çizen Sevgilimi Ben Vurdum; aile, kayıp ve evsizliğin zihin haritalarını birleştiren dokunaklı film Taçsız Kraliçe; çekimleri sekiz yıl süren, prova çekimleriyle şimdiye kadar hiç yayınlamamış geniş bir arşiv seçkisi ve nefes kesen dans sekanslarını harmanlayan Mr. Gaga ve son olarak, iki farklı dünyada yolunu bulmaya çalışırken aynı zamanda gerçek benliğini korumaya çabalayan Saar Maoz'un yolculuğunu aktaran Şimdi Kim Sevecek Beni? filmi yer alıyor.

Yönetmenle Konuşma Etkinliği

Program kapsamında 24 Kasım Pazar günü saat 15.00'te gerçekleşecek Taçsız Kraliçe (The Queen Has No Crown) adlı film gösteriminin ardından izleyiciler, sinema yazarı Nil Kural'ın yönetmen Tomer Heymann ile yapacağı söyleşiye de katılma olanağı bulacaklar.

Program kapsamındaki film gösterimleri ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır. Yasal düzenlemeler uyarınca aksi belirtilmediği sürece tüm film gösterimlerimiz 18+ uygulamasına tabidir. Ücretsiz düzenlenen ve rezervasyon alınmayan konuşma etkinliğinin dili İngilizcedir, Türkçe simültane çeviri olacaktır.

Kaynak: Bültenler