Pera Film'de Yeni Sezon Başlıyor!

Arjantin'in gündemini sarsmış gerçek olaylardan kurmaca suç ve suçlulara uzanan bir seçki sunan program, filmlerin birçoğunda başrolde izlenen ünlü aktör Ricardo Darín'e saygı duruşu niteliğinde.

Pera Film, sinema tutkunlarını Arjantin sinemasından derlenen çoğu ödüllü suç filmlerini izlemeye davet ediyor. Arjantin Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleşen program, insan doğasındaki şiddet eğilimini, insanları suç işlemeye iten toplumsal ve psikolojik etkenleri, suçlularla suçları ortaya çıkarmaya çalışanlar arasındaki akıl oyunlarını, gerilim ve aksiyon içeren anlatımlarla ortaya koyan filmlerden oluşuyor. Program kapsamında 10 film gösterime giriyor: Akbaba (Pablo Trapero, 2010), Dokuz Kraliçe (Fabián Bielinsky, 2000), Aura (Fabián Bielinsky, 2005), Kóblic (Sebastián Borensztein, 2016), Komşu Adam (Mariano Cohn, Gastón Duprat, 2009), Gözlerindeki Sır (Juan José Campanella, 2009), Kayıp Çocukluk (Benjamín Ávila, 2011), Eva'ya Huzur Yok (Pablo Agüero, 2015), Asabiyim Ben (Damián Szifrón, 2014), Başsız Kadın (Lucrecia Martel, 2008).

Suç ve Ceza: Arjantin Hikâyeleri programında yer alan Akbaba (Carancho), Arjantin Sineması'nın genç ve yetenekli yönetmeni Pablo Trapero imzası taşıyor. Trafik kazası davalarında uzman avukat Sosa ile idealist doktor Lujan'ın, karanlık geçmişlerinin etkisindeki aşk hikâyesine odaklanan film, Arjantin Film Eleştirmenleri Birliği tarafından yılın en iyi filmi seçildi. Yönetmenliğini Fabián Bielinsky'nin yaptığı ve kısa sürede Arjantin sinemasının klâsikleri arasındaki yerini alan Dokuz Kraliçe (Nine Queens), Marcos ve Juan'ın nadir bulunan ve oldukça değerli pul serisinin sahtesini satmaya yönelik girişimlerini konu ediniyor. Fantezilerin gerçeğe, rüyaların kabusa karıştığı psikolojik gerilim Aura (The Aura), Bielinsky ve aktör Ricardo Darín'i, Suç ve Ceza: Arjantin Hikâyeleri programı kapsamında ikinci kez bir araya getiriyor.

Askeri dikta rejiminin kontrolündeki Arjantin'de, bir pilot ve donanma yüzbaşısının, insanın doğasındaki şiddet güdüsü ve vicdanı karşı karşıya getiren hikâyesini anlatan Kóblic, Ricardo Darín'in filmografisine eklediği unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Komşu Adam (The Man Next Door), birbirine komşu iki karakter Victor ve Leonardo arasındaki gerilimi konu edinirken, usta yönetmen Juan José Campanella imzasını taşıyan Gözlerindeki Sır (The Secret in Their Eyes) emekli federal ajan Benjamín Espósito'nun 25 yıl önce gerçekleşmiş bir tecavüz ve cinayet davasını romana dökerek çözmeye çalışma sürecini aktarıyor. Natalia Oreiro'nun başrolde yer aldığı Kayıp Çocukluk, anne ve babasının hayatta kalabilmesi için çocukluğundan vazgeçen Juan'ın dokunaklı hikâyesine odaklanıyor.

Büyülü ve masalsı bir anlatımla, üç bölümde ilerleyen Eva'ya Huzur Yok (Eva Doesn't Sleep), Gael García Bernal ve Denis Lavant gibi dünya sinemasının tanınmış yüzlerini bir araya getiren kadrosuyla olduğu kadar deneysel tarzıyla da dikkat çekiyor. İnsan doğasındaki öfke ve şiddetin farklı boyutlarda dışa vurduğu, altı kısa hikâyeden oluşan Damián Szifron'un dahiyane filmi Asabiyim Ben (Wild Tales), Arjantin'e En İyi Yabancı Dilde Film dalında Oscar adaylığı getirdi. Yönetmenliğini Lucrecia Martel'in yaptığı Başsız Kadın (The Headless Woman), işleyip işlemediğine emin olmadığı bir suçun karanlığı altında ezilen, orta sınıftan, orta yaşlı bir kadının psikolojik buhranını anlatıyor.

Pera Film'in Suç ve Ceza: Arjantin Hikâyeleri film programı, 15 Eylül – 07 Ekim tarihleri arasında izlenebilir.