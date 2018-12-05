Pera Film, Ars Electronica Animasyon Festivali'ni İstanbul'a Taşıyor!

Geçtiğimiz sene festivale konuk olan filmlerden oluşan seçki, Anlatı, Geç Saatler, Genleşmiş ve Deneysel başlıkları altında gösteriliyor.

Pera Film, Avusturya Kültür Ofisi iş birliği ile "Sanat, Teknoloji, Toplum: Ars Electronica" programını sunuyor. Görsel dil ve anlatım biçimi açısından çeşitliliğe vurgu yapan program, Avusturya'nın Linz şehrinde yer alan ve dijital sanatlar alanında öncü oluşum Ars Electronica'nın 2017 Eylül ayında gerçekleştirdiği Animasyon Festivali'nden güçlü bir seçkiyi İstanbul'a taşıyor. Seçki, Anlatı, Geç Saatler, Genleşmiş ve Deneysel başlıkları altında gösterilirken, sanatçıların dijital anlatım araçlarının ve animasyonun ne kadar hızlı geliştiğine ve gündelik yaşamımızı ne kadar güçlü etkilediğine dair tanıklıklarını sunuyor. Program, 7 - 19 Aralık tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu'nda ücretsiz gösteriliyor.

Program kapsamında gösterilen Anlatı başlıklı bölümde izleyenleri düşünmeye sevkeden anlatılardan oluşan Gece Kuşu, M.A.M.O.N., Schirkoa, Herman H. Rott'la Yaşam, Çizginin Altında Bir Yer, Bahçe Partisi gösteriliyor. Geç Saatler başlıklı bölüm Cennet, Çifte Kral, Hiper-Gerçeklik, Arturo, Zihin Çerçevesi, Koza, Fantezi, Eddy Table'ın Kayboluşu, Markalı Düşler gibi hem sıradışı hem de taşlamalar içeren filmleri bir araya getiriyor. Genleşmiş ve Deneysel bölümü ise, dijital film yapımında sanat ile bilimin kesişme noktasındaki yeni ve yenilikçi yaklaşımları yansıtıyor. Bölüm kapsamında, Her Şey, Melez Formlar: Yeni Büyüme, Hayalet Şehir, Orojeni, Kaostan Sipariş, Moda Görselleri, Toprak İşleri - Belgeselin Yapımı izleyiciyle buluşuyor.