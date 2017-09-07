Pera Eğitim Atölye Sergisi "Yaz Yaz Yaz" İçin Son Günler

17 Eylül'e kadar!

4 - 17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin renkli dünyasını yansıtan sergi, doğa ve kitap temalarına odaklanıyor.

Pera Eğitim'in "Yaz Yaz Yaz" adlı sergisi, 4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan atölyelerde üretilen, "sihirli plastik" ve kağıt tabaklarla gerçekleştirilen üç boyutlu hayvan ve akvaryum tasarımlarını, pastel boya, mürekkep ve parmak boya kullanarak renklendirilen desen çalışmalarını içeriyor. 7 - 12 yaş grubuna özel düzenlenen atölyelerin üretimleri ise, tele şekil verilerek oluşturulan balık formlarından, gazoz kapaklarıyla tasarlanan rüzgar çanlarından, farklı malzemelerden oluşturulan saat, kartvizit, çizgi roman ve kitap kapağı tasarımlarından oluşuyor. Yaz atölyeleri kapsamında sanatçı Hera Büyüktaşçıyan'ın 13 - 17 yaş grubuna özel gerçekleştirdiği atölyelerde hazırlanan, harflerin kağıtlara basılması ile oluşturulan büyük metin de serginin öne çıkan işleri arasında yer alıyor.

Pera Eğitim Atölyesi'nde düzenlenen sergi 17 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.