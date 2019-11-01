Pepsico Türkiye genel müdürü değişti

01.11.2019 17:16

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, PepsiCo Avrupa Transformasyon Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine atanırken, Doğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Yiyecek Kategorisi Genel Müdürü Ece Aksel de PepsiCo Türkiye Genel Müdürü, Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine getirildi.