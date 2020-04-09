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Türkiye, PepsiCo, Ekonomi

PepsiCo Türkiye'den Kovid-19'la mücadeleye 12 milyon TL'yi aşan katkı

PepsiCo, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) toplum üzerindeki etkilerini azaltmak üzere yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'ye 12 milyon TL'nin üzerinde katkı yapacak.

09.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:24
PepsiCo Türkiye'den Kovid-19'la mücadeleye 12 milyon TL'yi aşan katkı

PepsiCo, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) toplum üzerindeki etkilerini azaltmak üzere yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'ye 12 milyon TL'nin üzerinde katkı yapacak.

PepsiCo Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen hafta PepsiCo Vakfının, toplulukların bu krizi aşmalarına yardımcı olmak amacıyla küresel düzeydeki programlara yapacağını bildirdiği 45 milyon dolar değerindeki desteğe ilave edilen fonla, "Yemek Ver Umut Ver" girişimi çerçevesinde risk altındaki gruplara temel gıda ulaştırılmasına yardım edecek.

PepsiCo Türkiye'de, risk altındaki ihtiyaç sahiplerine gıda bankaları aracılığıyla 12 milyon TL'yi aşan değerde temel gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunacak. Bu destekler Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişiye ulaşacak.

Kriz zamanında PepsiCo çalışanlarının bulundukları bölgelerde yardım çalışmaları yapacağı gerçeğinden hareket eden PepsiCo Vakfı da önümüzdeki dört hafta boyunca çalışanlarının (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapacakları bağışların iki katının Vakıf tarafından bu kuruluşlara yapılacağını bildirdi. Böylece çalışanların seçtiği kar amacı gütmeyen kuruluşlara 13 milyon TL'den fazla destek sağlanacağı öngörülüyor.

"Bu olağanüstü dönemde en büyük önceliğimiz insanlarımızın sağlığı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, bu olağanüstü dönemde en büyük önceliklerinin insanların sağlığı olduğunu ve PepsiCo olarak, gıda konusundaki uzmanlıklarını kullanarak ulusal yardım girişimlerine destek olduklarını ifade etti.

Aksel, temel gıdaya ihtiyacı olan insanların, bu dönemi daha kolay atlatmalarını sağlayacak şekilde gıdaya erişimlerine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Farklı gıda bankaları aracılığıyla Türkiye'nin her bölgesinde 3 milyondan fazla kişiye gıda ve temizlik malzemesi sağlayarak ülkemize destek oluyor, bu zor günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

PepsiCo Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Silviu Popovici ise bu günlerin Avrupa'daki pek çok insan için zorlu bir dönem olduğuna işaret ederek, Kovid-19'un tüm dünyada çok ağır bir etkisinin olduğunu aktardı.

Popovici, PepsiCo olarak, risk altında bulunanlara yardım etmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine inandığını belirterek, "Gıda bizim en iyi bildiğimiz konu. Bu nedenle, gıdaya en fazla ihtiyaç duyan insanlara yiyecek sağlamak için Avrupa'nın birçok ülkesinde toplumsal dayanışma gruplarıyla, hayır kuruluşlarıyla ve STK'larla birlikte çalışacağız. Faaliyet gösterdiğimiz toplumlara katkı yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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