Pepsico Türkiye'de görev değişimi

01.11.2019 16:48

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, PepsiCo Avrupa Transformasyon Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine atanırken, Doğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Yiyecek Kategorisi Genel Müdürü Ece Aksel de PepsiCo Türkiye Genel Müdürü, Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Bu kapsamda 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere PepsiCo bünyesinde önemli bir görev değişimi gerçekleşti. PepsiCo Türkiye'de üç buçuk yıldır başarılı bir şekilde görev yapan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Levent Yüksel, Avrupa Transformasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine atandı. Yerine ise PepsiCo'nun başarılı kadın yöneticilerinden Doğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Yiyecek Kategorisi Genel Müdürü, Kıdemli Başkan Yardımcısı Ece Aksel, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Levent Yüksel, geçtiğimiz üç buçuk yıl süresince PepsiCo Türkiye'yi küresel ekonomik ve finansal dalgalanmalara rağmen başarılı bir şekilde yönetmiş, elde edilen güçlü ve sürdürülebilir sonuçlar, gerçekleştirilen kritik dönüşümlerle PepsiCo Türkiye'yi geleceğe hazırlama yolunda önemli adımlar atmıştı. Levent Yüksel, PepsiCo Avrupa Sektörü İcra Komitesindeki yeni görevinde dönüşüm ajandasına liderlik edecek, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek organizasyonel yetkinlikler, teknolojik dönüşüm ve verimlilik gibi konulara odaklanacak.

PepsiCo Türkiye'nin yeni genel müdürü Ece Aksel ise son görevinde sorumlu olduğu Doğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Bölgesi Yiyecek kategorisini, yüksek performans ve kategori büyüme sonuçları ile yönetmiştir. Aksel, bu dönemde oluşturduğu güçlü ekip, organizasyon ve iş ajandası ile işlerin gelecekte de aynı başarıyla sürdürülebilmesini sağlayacak yapının oluşturulmasına liderlik etmiştir. Ece Aksel'in PepsiCo Türkiye ekibinin başına getirilmesiyle birlikte, 12 kişiden oluşan PepsiCo Türkiye İcra Kurulu'nda kadın üye sayısı 7'ye ulaştı. Böylece, PepsiCo Türkiye İcra Kurulu'ndaki kadın üye oranı yüzde 58'i aştı.

Kaynak: Bültenler