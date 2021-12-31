Pepega nedir? Pepega ne demek?

Pepega, popüler canlı yayın platformu olan Twitch'te kullanılan bir ifadedir. Kurbağa Pepe'nin çarpık bir versiyonu olan Pepega, olumsuz bir çağrışıma sahiptir.

PEPEGA NE DEMEK?

Temel olarak Pepega, bir yayıncının yapmaması gerektiği bir şey yaptığında, bir şeyi anlatmakta zorlandığında veya oyun içerisindeki bir bulmacayı çözemediği zaman Twitch sohbetinde Pepega ifadesi spam'lanır.

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