Pepee Çocuk Müzikali Bursa'da Sahne Aldı - Bursa
Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee, "Sevmek Zamanı" müzikal gösterisi Bursalı çocuklar için kentte sahne aldı.
Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee, "Sevmek Zamanı" müzikal gösterisi Bursalı çocuklar için kentte sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteriye çocuklar aileleriyle katıldı.
Pepee "Sevmek Zamanı" müzikaliyle, çocukları adım adım Anadolu'yu gezdirerek, keşif yolculuğuna çıkardı.
Çocukların gelişimi ve eğitimine katkı sağlayan müzikalde, zaman zaman şarkı ve türküler eşliğinde çocuklar dans edip eğlendi.