Pepeçura Tarifi | Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pepeçura Tarifi | Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek?

30.01.2021 00:41 | Son Güncelleme: 30.01.2021 00:48
Pepeçura Tarifi | Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek?

Karadeniz mutfağının tatlıları arasında Pepeçura'nın yeri farklıdır ve lezzetine de doyum olmaz. Özellikle yaz aylarında taze üzümle yapıldığı zaman tadına ayrıca doyum olmaz. Peki, Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek? Pepeçura neyden yapılır?

Üzümle yapılan en güzel tatlılardan biri olan Pepeçura, Doğu Karadeniz'den, özellikle de Rize'den ülkemize yayılmış, muhallebi kıvamında bir tatlıdır. Özellikle Rize usulü yapılan Pepeçura, yaz aylarında hem ferah hem de mis gibi üzümle yapılan Karadeniz bölgesi tatlısıdır. Peki, Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek?, Pepeçura neyden yapılır?

PEPEÇURA YAPIMI

Pepeçura Rize'nin tatlısıdır. Pepeçura tatlısı üzümden yapılır. İşte Rize usulü Pepeçura tatlısı tarifi!

PEPEÇURA MALZEMELERİ:

  • 1 kg. siyah kokulu üzüm
  • 3 su bardağı su
  • 1 su bardağı şeker
  • 4 yemek kaşığı nişasta
  • 1/2 çay bardağı mısır unu

PEPEÇURA NASIL YAPILIR?

  • Üzümlerinizi iyice yıkayın.
  • Saplarından ayıklayarak tencerenin içerisine alın.
  • Üzerine su ve şeker ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakın.
  • Üzümler iyice suyunu bırakıp, eriyene kadar pişirin.
  • Ardından büyükçe bir süzgeçten geçirin. Ezilmemiş olan üzümleri tahta kaşık yardımıyla iyice ezin.
  • Elde ettiğiniz üzümlü şekerli karışımın yaklaşık 2 su bardağı kadarını tencerenin içerisine alın.
  • Bir çırpma teli yardımıyla içerisine nişastayı, ardından mısır unu karıştıra karıştıra yedirin.
  • Geriye kalan suyu kepçe yardımıyla azar azar ilave edin. Karıştırmaya devam edin.
  • Dilediğiniz kıvama geldiğinde kaselere doldurun. Servis kaselerinin içinde bir süre ılımasını bekleyin.
  • Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırın ve iyice soğumalarını sağlayın. Soğuyup, kıvamı iyice oturan tatlılarınızı süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İstifa Antalya Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pepeçura Tarifi | Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 00:49:02. #1.15#
title