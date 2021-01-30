Pepeçura Tarifi | Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek?

Karadeniz mutfağının tatlıları arasında Pepeçura'nın yeri farklıdır ve lezzetine de doyum olmaz. Özellikle yaz aylarında taze üzümle yapıldığı zaman tadına ayrıca doyum olmaz. Peki, Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek? Pepeçura neyden yapılır?

Üzümle yapılan en güzel tatlılardan biri olan Pepeçura, Doğu Karadeniz'den, özellikle de Rize'den ülkemize yayılmış, muhallebi kıvamında bir tatlıdır. Özellikle Rize usulü yapılan Pepeçura, yaz aylarında hem ferah hem de mis gibi üzümle yapılan Karadeniz bölgesi tatlısıdır. Peki, Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek?, Pepeçura neyden yapılır?

PEPEÇURA YAPIMI

Pepeçura Rize'nin tatlısıdır. Pepeçura tatlısı üzümden yapılır. İşte Rize usulü Pepeçura tatlısı tarifi!

PEPEÇURA MALZEMELERİ:

1 kg. siyah kokulu üzüm

3 su bardağı su

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı nişasta

1/2 çay bardağı mısır unu

PEPEÇURA NASIL YAPILIR?