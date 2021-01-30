Pepeçura Tarifi | Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek?
Karadeniz mutfağının tatlıları arasında Pepeçura'nın yeri farklıdır ve lezzetine de doyum olmaz. Özellikle yaz aylarında taze üzümle yapıldığı zaman tadına ayrıca doyum olmaz. Peki, Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek? Pepeçura neyden yapılır?
Üzümle yapılan en güzel tatlılardan biri olan Pepeçura, Doğu Karadeniz'den, özellikle de Rize'den ülkemize yayılmış, muhallebi kıvamında bir tatlıdır. Özellikle Rize usulü yapılan Pepeçura, yaz aylarında hem ferah hem de mis gibi üzümle yapılan Karadeniz bölgesi tatlısıdır. Peki, Pepeçura tatlısı nasıl yapılır? Pepeçura nerenin tatlısı? Pepeçura ne demek?, Pepeçura neyden yapılır?
PEPEÇURA YAPIMI
Pepeçura Rize'nin tatlısıdır. Pepeçura tatlısı üzümden yapılır. İşte Rize usulü Pepeçura tatlısı tarifi!
PEPEÇURA MALZEMELERİ:
- 1 kg. siyah kokulu üzüm
- 3 su bardağı su
- 1 su bardağı şeker
- 4 yemek kaşığı nişasta
- 1/2 çay bardağı mısır unu
PEPEÇURA NASIL YAPILIR?
- Üzümlerinizi iyice yıkayın.
- Saplarından ayıklayarak tencerenin içerisine alın.
- Üzerine su ve şeker ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakın.
- Üzümler iyice suyunu bırakıp, eriyene kadar pişirin.
- Ardından büyükçe bir süzgeçten geçirin. Ezilmemiş olan üzümleri tahta kaşık yardımıyla iyice ezin.
- Elde ettiğiniz üzümlü şekerli karışımın yaklaşık 2 su bardağı kadarını tencerenin içerisine alın.
- Bir çırpma teli yardımıyla içerisine nişastayı, ardından mısır unu karıştıra karıştıra yedirin.
- Geriye kalan suyu kepçe yardımıyla azar azar ilave edin. Karıştırmaya devam edin.
- Dilediğiniz kıvama geldiğinde kaselere doldurun. Servis kaselerinin içinde bir süre ılımasını bekleyin.
- Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırın ve iyice soğumalarını sağlayın. Soğuyup, kıvamı iyice oturan tatlılarınızı süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.