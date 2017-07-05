Pepe, Talisca ve Quaresma İdmanda Yok

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya izinden henüz dönmeyen Talisca, izinli olan Quaresma ve siyah-beyazlı takımın yeni transferi Pepe katılmadı. Gökhan Gönül ise salonda takımdan ayrı çalıştı.



Antrenmana çeşitli eşleşme ve top kapma oyunlarıyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, idmana 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Bir sonraki bölümde ters top ve kanat organizasyonu çalışan siyah-beyazlılar, yarım sahada yapılan mini turnuvanın ardından açma germe hareketleriyle antrenmanı noktaladı.



Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.