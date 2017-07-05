Pepe Sağlık Kontrolünden Geçti.

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak üzere dün gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği Portekizli defans oyuncusu Pepe sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.



Acıbadem Sports'da sağlık kontrolündne geçen yıldız oyuncu, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Pepe'nin sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



Pepe, tetkiklerini yapılmasının ardından Acıbadem Sports'da bulunan -110C'lik soğuk oda'ya girdi.



