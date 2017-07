Pepe Resmen Beşiktaş'ta (2)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, savunma hattında lider oyuncuya ihtiyaç duyduklarını ve bunu da Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) transferiyle giderdiklerini söyledi.



Orman, yeni transfer Portekizli savunma oyuncusu Pepe için düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, geçen sezonu iyi bir şekilde tamamladıklarını hatırlatarak, "Defans hattında lider oyuncuya ihtiyacımız vardı. Oralarda hamleler yaptık ama çok da kamuoyunu ve bizi tatmin eden atışlar yapamadık. Marcelo ve Tosic de çok önemli işler yaptı. Pepe'nin kariyeri konusunda tartışılacak bir şey yok. Biz ilerisine yatırım yapan bir kulübüz. İnşallah önümüzdeki süreçte meyvelerini alacağız." dedi.



Fazla transfer ihtiyacı duymadıklarını kaydeden Orman, iki transfer daha yapabileceklerini dile getirdi.



Pepe'nin transferinde Beşiktaş'ın dünya çapında gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Orman, şunları ifade etti:



"Pepe önemli bir karakter, önemli oyuncu. Dünya çapında bilinen bir isim. Tevazu göstermeyeceğim, Beşiktaş da dünyanın sayılı kulüplerinden biri. Transferi millet dünyada duysun diye yapmıyoruz. Sahada liderlik vasfı olan bir oyuncuyu takıma kazandırmak için yaptık. Ülkem açısından mutluyum, kulübüm açısından mutluyum. 400 milyondan fazla insan transferi takip etmiş, ana niyetimiz bu değil. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olacak bir takım arzu ediyoruz. Futbol da bireysel değil, inşallah Pepe kısa sürede takım arkadaşlarına uyum sağlar."



Pepe'nin kendileri açısından iyi bir transfer olduğunu anlatan Fikret Orman, "Bizim için kriter imzadan sonra sahaya bakmak. Orada da doğru adım attığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ülke olarak tatsız olaylar yaşadıklarını kaydeden Orman, "Ama geride kaldı. İstanbul güvenli bir şehir. Maalesef terör olayları her yerde oluyor ama biz yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.



Pepe: "Hedefim Beşiktaş'ta kupalar kazanmaya devam etmek"



Beşiktaş'ın 2 yıllığına renklerine bağladığı Pepe ise Real Madrid'de olduğu gibi yeni takımında da iz bırakmak istediğini söyledi.



"Hedefim Beşiktaş'ta kupalar kazanmaya devam etmek" diyen Pepe, "İşimi seviyorum. Saha içinde her şeyimi vermeyi seviyorum. Bütün benliğimle oynuyorum. Rakiplerime de saygım sonsuz. Her gün çalışmayı seviyorum. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun keyfini çıkarıyorum. Son 5 senede ilerleyen, gelişen Beşiktaş var. Ben de kendi izlerimi atmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Pepe, transferinde Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma'nın etkisinin olup olmadığı ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da ilerleyen zamanlarda gelip gelmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:



"Mendes (menajer) burada, Quaresma'yı buraya getirdi. Şimdi beni buraya getirdi. Bu soruyu sormak için kendisi doğru insan. Quaresma ile uzun zamandır tanışıyoruz. Porto günlerine dayanan dostluğumuz var. Milli takımda Beşiktaş hakkında çok konuştuk. Şakayla karışık kartal pençesini bana göstermişti. Ronaldo ile de Sporting Lizbon'a dayanan arkadaşlığımız var."



Yoğun bir temponun ardından durumuyla ilgili bilgi veren Pepe, "Çok iyi hissediyorum. Konfederasyon Kupası'na katıldık. Milli takım formasını giyme onuruna bir kez daha ulaştım. Kısa tatilden sonra yeni evimde olacağım. Takım arkadaşlarımla, teknik ekiple, kulüp çalışanlarıyla hep beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.



"Büyük maçları severim"



Taraftarların, hırsından kuşku duymadığını anlatan Portekizli oyuncu, "Herhalde oynadığım kulüpte fazlasıyla bunu göstermişimdir. Büyük maçları severim. Özellikle bu büyük maçlarda oynamayı severim. Yeterince hırsımı göstereceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni teknik direktörü Şenol Güneş'i değerlendiren Pepe, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen sene Quaresma ile bazı Beşiktaş maçlarını izlemiştim. Onun anlattığı kadarıyla hocamız çok iyi, çok iyi insan. Çok başarılı, bunu ispatladı. Kupaları kazanmak için buradayım. Beşiktaş'ın kupalar kazanacağına inanmasaydım zaten burada olmazdım. Beşiktaş'ın başarısı için elimden geleni yapacağım. (Şampiyonlar Ligi) Hangi takım çıkarsa çıksın saygı duyarak mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız. İyi takımımız var. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebilir. Hatta bu hayalle devam edersek kupayı da kazanabilir."



Agresif olduğu yönündeki eleştirilere yanıt



Agresif olduğu ancak son kırmızı kartını 5 yıl önce gördüğü yönündeki istatistiklerinin hatırlatılması üzerine Pepe, "Maalesef böyle şeyler söyleniyor. İstatistikler doğru söylüyor. İspanya'da yaşadığım bir olay vardı. Adeta yargılandım ve fişlendim ama istatistikler farklı şeyler söylüyor. Hiçbir zaman oyun yapımı değiştirmedim. Her zaman agresif bir oyuncuyum. Kalemi kapatmak için elimden geleni yaparım. Bu, Beşiktaş formasıyla da böyle olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Pepe, Kepler Laveran şeklindeki isminin nereden geldiği sorusunu, "Babam çok ansiklopedi okumuş. Brezilya'da kimse bu isimleri telaffuz edemediği için oynadığım bir kulüpte Pepe adını taktılar. Neyse ki şimdi kimse adımı yanlış söylemiyor." diye yanıtladı.



Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Pepe, basın toplantısının sonunda kartal pençesiyle basın mensuplarına görüntü verdi.



(Bitti)