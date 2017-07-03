Pepe-Quaresma İkilisi Sahada

Portekiz, 90+1'de Quaresma-Pepe işbirliğiyle eşitliği sağladı. 104. dakikada Adrien Silva, penaltıdan skoru belirledi. FIFA Konfederasyonlar Kupası 3.'lük maçı Portekiz ile Meksika arasında oynandı. İkiz çocuk babası olan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.



Beşiktaş ile ismi sıkça anılan Pepe ise kendine 11'de yer buldu. Ricardo Quaresma ise 70. dakikada Luis Nani'nin yerine oyuna girdi.



16. dakikada Portekiz penaltı kazandı. Rafael Marquez'in ceza sahası içinde Andre Silva'yı düşürmesine hakem önce devam dedi. İtirazlar üzerine video hakem hakem uygulaması devreye girdi ve pozisyonu monitörden izleyen hakem El-Mirdasi penaltı noktasını gösterdi.



Penaltı vuruşunu Andre Silva kullanırken, Meksika adına sahanın en iyilerinden kaleci Ochoa topu kornere çeldi. İki takımın çabası sonuç vermedi ve ilk yarı golsüz sona erdi.



GOL: 54. dakikada Chicharito sol kanattan topla cezasahasına hareketlendi. Son direkte ortaya çıkardığı topu Neto ters bir vuruşla kendi ağlarıyla buluşturdu ve Meksika 1-0 öne geçti.



60 Gelson Martins'in kafa vuruşunda kaleci harika bir refleksle topu son anda kornere gönderdi. Bir dakika sonra sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Nani altıpas üzerinde kafayı vurdu. Son anda kaleci Ochoa mutlak golü önledi.



GOL: 90+1'de Quaresma-Pepe ortaklığıyla Portekiz eşitliği yakaladı. Quaresma, sağdan cezasahasına ortaladı. Altı pas ön çizgisi üzerinde Pepe ayak koydu ve topu sol direğin yanından ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.



2. yarıda olduğu gibi uzatmalarda da üstün oyununu sürdüren Portekiz, 103. dakikada penaltı vuruşuyla golü buldu. Quaresma, sağdan cezasahasına ortaladı. Gelson Martins, Miguel Layun'u şık bir çalımla geçmek isterken; hakem topun Meksikalının eline çarptığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.



GOL: 104. dakikada Adrien Silva'nın penaltı vuruşunda bu kez kaleci ve top ayrı köşelere giderek Portekiz 2-1 öne geçti.



106. dakikada Portekiz'de Semedo, 112. dakikada ise Meksika'da Jimenez, 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.



118. dakikada gelişen Portekiz cezasahasında yaşanan pozisyonda Moreno, Pepe'nin müdahelesinde yerde kaldı; Meksikalı oyuncular ve teknik heyet penaltı bekledi. Ancak hakem video hakemi kullanmayarak devam dedi. Meksika yedek kulübesi uzun süre pozisyona itiraz etti. Hakem, Meksika Teknik Direktörü Juan Carlos Osorio'yu sert itirazlarının ardından tribüne gönderdi.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Portekiz, Konfederasyonlar Kupası'nda 3.'lüğü elde etti.