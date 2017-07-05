Pepe'nin Giydiği Forma Sosyal Medyada Olay Oldu

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Pepe'nin imza attığı sırada giydiği 2 yıldızlı forma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Beşiktaş Portekizli yıldız Pepe'nin transferini bitirdi. Yıldız oyuncunun imza atarken giydiği ve üzerinde 2 yıldız bulunan siyah-beyazlı forma sosyal medyada olay oldu.



Beşiktaş'ın yeni formaları henüz piyasaya sürmediği gerekçesi ile bu tarz bir yöneteme başvurduğu öğrenildi.



(İHA)